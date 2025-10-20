LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Brugnami Macchini e Targhetta in bagarre per le finali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.12 Terminati i minuti di riscaldamento, sta per riprendere la gara. 07.08 Sta per iniziare la seconda rotazione: Targhetta osserverà l’azero Rasul Ahmadzada, Brugnami starà attento al cinese Mingqi al volteggio, trio canadese da controllare per Macchini alla sbarra. Cinesi al volteggio, canadesi alla sbarra, finlandesi agli anelli, turchi alle parallele. 07.06 Gabriele Targhetta difende la settima piazza al cavallo con maniglie: rimaniamo aggrappati. Carlo Macchini sempre quarto alla sbarra. 07.05 Si devono esibire ancora quattro atleti al volteggio: Tommaso Brugnami è quinto, a un passo dalla qualificazione alla finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

