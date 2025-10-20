LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Brugnami e Macchini in finale! Targhetta primo escluso
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.36 Gabriele Targhetta rimane fuori dall’atto conclusivo per un’inezia. Il 19enne brianzolo, bronzo agli ultimi Europei, paga a caro prezzo un’incertezza commessa sul penultimo elemento. Un vero peccato per il talentuoso azzurro, che avrebbe potuto recitare un ruolo da autentico outsider in ottica medaglie: il potenziale è notevole e il suo talento è cristallino, ci dovrà riprovare in futuro. Era al debutto iridato. 08.34 Mortifero. Yanming Hong stampa 14.600 e sale in seconda posizione. GABRIELE TARGHETTA PRIMO DEGLI ESCLUSI DALLA FINALE AL CAVALLO. L’azzurro è nono con 14. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
ANDIAMO RAGAZZI In Indonesia sono partiti i Mondiali di ginnastica artistica! E l’#ItaliaTeam è subito protagonista nelle qualificazioni maschili! Tommaso Brugnami, Carlo Macchini e Gabriele Targhetta sono in corsa per un posto nelle finali di specialit - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Brugnami e Macchini in finale! Targhetta appeso a un filo - 02 TOMMASO BRUGNAMI MATEMATICAMENTE QUINTO AL VOLTEGGIO. Si legge su oasport.it
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: iniziano le qualificazioni femminili con Giappone, Canada e Nemour - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell'Italia ai Mondiali - oasport.it scrive
Mondiali di Ginnastica Artistica, l’Italia pronta a Giacarta con una squadra giovane e ambiziosa - 26 ottobre), rassegna che apre il nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028 e che vedrà l’Italia presentarsi con una formazione che ... Lo riporta sportface.it