LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Brugnami e Macchini in finale! Targhetta primo escluso

08.36 Gabriele Targhetta rimane fuori dall'atto conclusivo per un'inezia. Il 19enne brianzolo, bronzo agli ultimi Europei, paga a caro prezzo un'incertezza commessa sul penultimo elemento. Un vero peccato per il talentuoso azzurro, che avrebbe potuto recitare un ruolo da autentico outsider in ottica medaglie: il potenziale è notevole e il suo talento è cristallino, ci dovrà riprovare in futuro. Era al debutto iridato. 08.34 Mortifero. Yanming Hong stampa 14.600 e sale in seconda posizione. GABRIELE TARGHETTA PRIMO DEGLI ESCLUSI DALLA FINALE AL CAVALLO. L'azzurro è nono con 14.

