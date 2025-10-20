LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Brugnami e Macchini in finale! Targhetta appeso a un filo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.15 Terminati i minuti di riscaldamento, tutto pronto per riprendere. 08.10 Ora la quinta rotazione: Targhetta incrocerà le dita osservando i turchi Kilicer e Arican. Cinesi al corpo libero, canadesi agli anelli, finlandesi alla sbarra. 08.07 Il francese Samir Ait Said ottiene 13.700 agli anelli, è fuori dalla finale. 08.03 Gli altri canadesi rimangono lontani da Targhetta: Rampersad 13.633, Dolci 9.800. L’azzurro è ottavo: al momento sarebbe l’ultimo dei qualificati alla finale al cavallo, ma all’appello mancano ancora turchi e cinesi. Si fa durissima. 🔗 Leggi su Oasport.it

