LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | bordata cosmica di Nemour folle 15.5 alle parallele!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.59 La donna più attesa della giornata non ha deluso nel momento più caldo. Abbiamo già sott’occhio l’esercizio delle qualificazioni. Una prova surreale alle parallele, ai limiti della perfezione, infarcita di difficoltà. Punteggio da fare alzare dal divano. Si rimette in sesto dopo corpo libero e volteggio in apnea. 15.57 BORDATA PAZZESCAAAAAAAAAAAAAAAAA! Tenetevi forti: 15.533, 7.1 il D Score e 8.433 di esecuzione. KAYLIA NEMOUR VOLAAA! Punteggio cosmico per la Campionessa Olimpica alle parallele asimmetriche, insuperabile. 15.55 SPLENDIDA. Una prova degna della Campionessa Olimpica, passaggi fluidi, legatissimi, meravigliosi. 🔗 Leggi su Oasport.it
