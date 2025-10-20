LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | avvio sottotono del Giappone attesa per Nemour

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.16 Sanna Veerman porta in gara un super esercizio da 6.1 alle parallele, come ci si aspettava alla vigilia. L’olandese commette però delle sbavature e si ferma a 7.866 in esecuzione, chiudendo con un totale di 13.966: rischia di rimanere fuori dalla finale. 12.14 Seconda rotazione con le olandesi Veerman e Visser alle parallele; le giapponesi Okamura, Kishi e Sugihara al corpo libero; le panamensi Heron e Navas con due salti al volteggio; le austriache alla trave. 12.12 Rivista la nota di partenza di Sugihara: alzata di quattro decimi, passa a 5.8 e il punteggio diventa di 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

