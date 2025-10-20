LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | attesa per l’ultimo gruppo il tris azzurro spera nelle finali
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della prima giornata di qualificazioni e la situazione degli azzurri 6.25: Chi può sperare nella finale dell’all around è l’altro australiano, Moore che ha chiuso con 12.400 al corpo libero e occupa al momento la 14ma posizione del concorso generale con 76.732 6.23: 11.333 per HHardy al cavallo con maniglie. L’australiano chiude il suo percorso nell’all around inserendosi in 22ma posizione. Non basterà per la finale 6.15: Così l’ultima rotazione della settima suddivisione: Corpo libero. Adickxon Gabriel Trejo Basalo – Venezuela (VEN) Yefferson Anton – Venezuela (VEN) Cavallo con maniglie. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
ANDIAMO RAGAZZI In Indonesia sono partiti i Mondiali di ginnastica artistica! E l’#ItaliaTeam è subito protagonista nelle qualificazioni maschili! Tommaso Brugnami, Carlo Macchini e Gabriele Targhetta sono in corsa per un posto nelle finali di specialit - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari 20 ottobre, tv, streaming, italiani in gara, ordine di rotazione - Oggi lunedì 20 ottobre va in scena la seconda giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Si legge su oasport.it
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: iniziano le qualificazioni femminili con Giappone, Canada e Nemour - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell'Italia ai Mondiali - Riporta oasport.it
Mondiali di Ginnastica Artistica, l’Italia pronta a Giacarta con una squadra giovane e ambiziosa - 26 ottobre), rassegna che apre il nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028 e che vedrà l’Italia presentarsi con una formazione che ... Lo riporta sportface.it