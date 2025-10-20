CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Civitanova e Grottazzolina, valido per la prima giornata di Superlega che finalmente, dopo una lunga estate che ci ha regalato la coppa del Mondo con l’Italia di Ferdinando De Giorgi, la seconda di fila, può finalmente ricominciare. La Lube di Giampaolo Medei gioca il derby contro il roster di Massimiliano Ortenzi da favorita. Ricordiamo che, la passata stagione per Civitanova è terminata con la delusione del secondo posto vista la finale play off persa contro Trentino che invece è riuscita ad alzare il trofeo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Civitanova-Grottazzolina, Superlega volley 2026 in DIRETTA: prima giornata in tempo reale