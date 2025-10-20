LIVE Civitanova-Grottazzolina 3-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | il derby è della Lube Gargiulo e Nikolov consegnano la vittoria alla squadra di Medei!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.25 Grandissimo esordio per la Lube che nel finale ha sofferto la stanchezza con mancanza di lucidità che Grottazzolina non ha saputo sfruttare come nel terzo set. Sono 29 i punti di Nikolov, seguito dai 13 di Loeppky, gli 11 di Gargiulo e Bottolo, i 4 di D’heer, i 2 di Boninfante, e l’unico punto sia per Poriya e Kuratsev! 25-23 VINCE LA LUBE!! NIKOLOV CHIUDE IL DISCORSO!! Con la diagonale vincente, il bulgaro consegna la prima vittoria a Medei e alla sua Civitanova! 24-23 Bottolo non chiude la pipe e Goldazeh lo mura! C’è un altra palla match per la Lube! Time-out prevedibile di Medei che vuole mettere pressione agli avversari! 24-22 Il primo se ne va sull’errore di Gargiulo in battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it

