LIVE Civitanova-Grottazzolina 2-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | Lube vicina alla vittoria ma gli ospiti non si arrendono! 21-19
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-21 Fedrizzi trova il mani out della speranza! 23-20 Primo tempo di Gargiulo! 22-20 In rete la battuta di Boninfante! 22-19 Nikolov trova un mani out fondamentale! Time-out per Lube Civitanova! 21-19 MAGALINI DA SECONDA LINEA!! Che colpo!! 21-18 Altro errore in battuta per la Lube, squadre poco lucide! 21-17 Golzadeh sbaglia ancora in battuta. 20-17 Diagonale vincente di Magalini! 20-16 Nikolov mette in campo il pallonetto spinto. 19-16 Anche Loeppky sbaglia. 19-15 Esce il servizio di Fedrizzi. 18-15 Magalini trova la pipe. Grottazzolina resta li! 18-14 Primo tempo di Gargiulo, una garanzia quest’oggi! 17-14 Mani out di Golzadeh! 17-13 Loeppky insacca la palla sul muro di Grottazzolina dopo l’alzata ad una mano di Boninfante! 16-13 Boninfante manda in rete il servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it
