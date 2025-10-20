LIVE Civitanova-Grottazzolina 2-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | la squadra ospite riapre il derby vincendo 23-25 il terzo parziale!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Esce il servizio di Goldazeh. 3-3 La pestata c’è! Fallo di Nikolov! Grottazzolina chiede la pestata in battuta del bulgaro! 4-2 IL BULGARO TROVA L’ACE!! 3-2 Nikolov stappa la bottiglia del suo quarto set! 2-2 Ancora Golzadeh con la parallela. 2-1 Loeppky porta in vantaggio la Lube con il mani out! 1-1 Golzadeh trova il pallonetto. 1-0 Gargiulo apre il parziale con un ace! INIZIA IL QUARTO SET! 23-25 RIAPRE IL MATCH GROTTAZZOLINA!! Gozadeh trova il punto del parziale!! 23-24 Il primo tempo di Gargiulo annulla il primo set point di Grottazzolina. 22-24 Esce il muro della Lube, che stava per ottenere un punto fondamentale! 22-23 La pipe di Nikolov!! 21-23 Sale di nuovo a +2 Grottazzolina. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Pallavolo SL - Fedrizzi prima di Civitanova - Grottazzolina: "Arriviamo supercarichi" - X Vai su X
Grottazzolina si impone nel torneo di Jesi: è il preludio della prima gara di campionato con Civitanova. Sul parquet sfilano 5 campioni del mondo - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Civitanova-Grottazzolina 2-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa dominano 25-16 il secondo parziale, che partita della Lube! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6- Come scrive oasport.it