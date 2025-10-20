LIVE Civitanova-Grottazzolina 2-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | si infiamma il derby con la reazione della squadra ospite! 12-17
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Medei costretto al time-out! 12-17 MURO DI FALASCHI SU BOTTOLO! 12-16 Gran colpo in diagonale di Gozadeh! 12-15 Questa volta sbaglia Magalini. 11-15 ANCORA MAGALINI!! Di nuovo su Balaso!! 11-14 Ace di Magalini!!! 11-13 Goldazeh con la parallela. 11-12 Loeppky trova una diagonale incredibile. 10-12 La diagonale di Nikolov non trova il campo. 10-11 Esce il servizio di Pellacani. 9-11 Disastro di Bottolo in palleggio! 9-10 Gozadeh ha cercato le mani ma non le trova, la palla esce. 8-10 Ancora Nikolov che con la diagonale riavvicina la Lube a Grottazzolina. 🔗 Leggi su Oasport.it
