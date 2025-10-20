LIVE Civitanova-Grottazzolina 2-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | la squadra avversaria prova a reagire nel terzo set 6-9!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-10 Magalini trova le mani del muro e la palla esce! 6-9 Ace di Fedrizzi! 6-9 Attacco vincente di Grottazzolina. 6-7 Fedrizzi sbaglia! 5-7 Balaso non difende l’attacoc di Fedrizzi! 5-6 Invasione di piede in battuta per Petkov. 4-6 Golzadeh chiude l’azione con la diagonale. 4-5 Magalini trova l’attacco da seconda linea. 4-4 Pipe vincente di Loeppky! Punto confermato. Medei vuole vederci chiaro, la Lube chiama il check per l’in o out! 3-4 Non trova il campo Nikolov! 3-3 Sbaglia la battuta Grottazzolina. 2-3 Il canadese sbaglia alla battuta. 2-2 Loeppky trova la diagonale stretta. 🔗 Leggi su Oasport.it
