LIVE Civitanova-Grottazzolina 2-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | i padroni di casa dominano 25-16 il secondo parziale che partita della Lube!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 Invasione di piede in battuta per Petkov. 4-6 Golzadeh chiude l’azione con la diagonale. 4-5 Magalini trova l’attacco da seconda linea. 4-4 Pipe vincente di Loeppky! Punto confermato. Medei vuole vederci chiaro, la Lube chiama il check per l’in o out! 3-4 Non trova il campo Nikolov! 3-3 Sbaglia la battuta Grottazzolina. 2-3 Il canadese sbaglia alla battuta. 2-2 Loeppky trova la diagonale stretta. 1-2 Invasione a rete di Boninfante. 1-1 Mani fuori di Grottazzolina. 1-0 Nikolov apre le danze nel terzo set con la diagonale vincente! INIZIA IL TERZO SET! 25-16 SECONDO SET PER LA LUBE!! Gargiulo chiude il parziale con la schiacciata di prima intenzione!! Civitanova ha iniziato carichissima! 24-16 IL MURONE DI GARGIULOOOO!! 23-16 Pipe vincente di Loeppky! 22-16 La parallela di Nikolov è potente ma non trova il campo! 22-15 Errore in attacco per la Lube! 22-14 Anche Magalini manda in rete il servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it
