LIVE Civitanova-Grottazzolina 1-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | una Lube quasi perfetta domina 25-15 il primo set!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-15 PRIMO SET ALLA LUBE!! Ace di Poriya!! 24-15 Sbaglia anche Falaschi! 23-15 Fallo di piede in battuta per il campione del mondo! 23-14 Pipe di Bottolo, che attacca praticamente senza muro! 22-14 MURONE DI GARGIULO! 21-14 Ace di Bottolo!! 20-14 Esce il servizio di Grottazzolina. 19-14 Diagonale di Fedrizzi. Secondo time-out per Grottazzolina. 19-13 Altro mani out di Loeppky! Che set del canadese. 18-13 Tatarov non trova il campo! 17-13 Loeppky trova le mani del muro! 16-13 Sesta battuta sbagliata da Civitanova! 16-12 Tatarov infrange la regola dei quindici secondi al servizio e regala il punto alla Lube! 15-12 Esce il servizio del fenomeno bulgaro! Time-out Grottazzolina. 🔗 Leggi su Oasport.it
