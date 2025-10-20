LIVE Civitanova-Grottazzolina 1-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | ottimo inizio anche nel secondo set per la Lube 6-2
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-11 Nikolov spara la diagonale! 11-11 ALTRO MURO DI GROTTAZZOLINA!! Ci pensa Tatarov! 11-10 Altro muro di Petkov, questa volta la vittima è Gargiulo! 11-8 Petkov mura Bottolo!! 11-7 Anche Bottolo sbaglia alla battuta. 11-6 Bottolo mette giù l’attacco da seconda linea! 10-6 Pipe senza muro per Nikolov! 9-7 In rete il servizio di Boninfante. 9-6 Petkov devia fuori il colpo di Nikolov. 8-6 La Lube non trova il campo dal servizio. 8-5 Bottolo con il mani out! 7-5 Muro su Nikolov! 7-4 Sbaglia anche Nikolov! 7-3 Errore di Grottazzolina in battuta. 6-3 Magalini trova la diagonale stretta! Time-out Grottazzolina. 🔗 Leggi su Oasport.it
