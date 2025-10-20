LIVE Civitanova-Grottazzolina 0-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | inizia il match d’esordio in campionato della Lube!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.30 Sta per iniziare il match, buon campionato a tutti! 20.27 Prima dell’inizio del match, la Lube premia i tre campioni del mondo Gargiulo, Bottolo e Balaso e il vice campione del mondo Nikolov! 20.26 Le squadre sono in campo, pronte ad iniziare! 20.23 Intanto Milano e Modena hanno dato il via al campionato! Quest’ultima è avanti 21-17 nel primo set. 20.20 Mancano circa dieci minuti all’inizio del match! 20.16 Civitanova gioca da favorita il derby marchigiano, con l’obiettivo di partire il meglio possibile in una stagione alla fine della quale il roster di Medei vuole essere campione d’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

