Littizzetto scrive a Meloni | Perchè ti fai trattare così? A lavoro non siamo ' belle' semmai ' brave' Il video

Today.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda ieri 19 ottobre, Luciana Littizzetto ha intrattenuto il pubblico con la sua consueta “letterina”. Stavolta il destinatario è stato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La comica ha parlato in particolar modo dell'episodio recente che ha. 🔗 Leggi su Today.it

