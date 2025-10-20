Littizzetto alla Meloni | Al lavoro siamo brave non belle

Littizzetto su La7 con Fazio a “Che tempo che fa” ci restituisce un ritratto di Meloni tagliente, degno della buona satira. Luciana Littizzetto ne dice quattro a Meloni e non è solo humor, ma anche politica. Le dice una cruda verità che attraversa tutte le donne che lavorano, pensano, si espongono. Nella puntata di “Che Tempo Che Fa” di domenica sera, la comica torinese ha dedicato una delle sue celebri “letterine” a Giorgia Meloni. Tutto parte dal vertice di Sharm el-Sheikh, dove Donald Trump (fresco di ritorno sul trono della politica globale) si è rivolto alla premier italiana con una frase che nel 2025 sembra uscita da un film degli anni ’50: “Posso dirti che sei bellissima, non ti dispiace, no?” Commento sinceramente problematico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Littizzetto alla Meloni: “Al lavoro siamo brave, non belle”

