Lite tra padre e figlio a Latina | 27enne nascondeva una pistola nella lavatrice cosa aveva fatto poco prima

Arrestato un 27enne a Latina dopo una lite armata col padre: sequestrate armi clandestine e droga. Indagini ancora in corso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Lite tra padre e figlio a Latina: 27enne nascondeva una pistola nella lavatrice, cosa aveva fatto poco prima

Altre letture consigliate

Poco prima delle 22 si consuma la lite fra l’aspirante piromane e il padre del proprietario del mezzo ‘da bruciare’. Il ferito è stato portato dall’elimedica del 118 in ospedale a Cesena: è grave - facebook.com Vai su Facebook

Lite tra condomini finisce nel sangue, feriti padre e figlio https://salernotoday.it/cronaca/pagani-litigio-condominio-padre-figlio-accoltellati-aggressore-7-ottobre-2025.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/48529404843490/carabinieri - X Vai su X

Lite tra padre e figlio a Latina: 27enne nascondeva una pistola nella lavatrice, cosa aveva fatto poco prima - Arrestato un 27enne a Latina dopo una lite armata col padre: sequestrate armi clandestine e droga. Scrive virgilio.it

Latina, case Arlecchino, duello sciabola contro pistola tra padre e figlio: il 27enne finisce in carcere - Alla luce di queste prove, il Giudice per le Indagini Preliminari di Latina ha riconosciuto la sussistenza di gravi indizi dei reati di ricettazione e porto in luogo pubblico di arma clandestina, ... Segnala ilcaffe.tv

Lite armata fra padre e figlio alle "case Arlecchino": arrestato un 27enne - La Polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare: il giovane è accusato di aver minacciato il padre. Segnala latinaoggi.eu