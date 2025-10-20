Lite tra padre e figlio a Latina | 27enne nascondeva una pistola nella lavatrice cosa aveva fatto poco prima

Arrestato un 27enne a Latina dopo una lite armata col padre: sequestrate armi clandestine e droga. Indagini ancora in corso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

lite tra padre e figlio a latina 27enne nascondeva una pistola nella lavatrice cosa aveva fatto poco prima

© Notizie.virgilio.it - Lite tra padre e figlio a Latina: 27enne nascondeva una pistola nella lavatrice, cosa aveva fatto poco prima

