Lite tra il presidente della Civitanovese e gli ultras | lo scontro fisico poi il malore

Civitanova, 20 ottobre 2025 – Avrà strascichi il pre partita tra Civitanovese e Sangiustese e non saranno solo sportivi. Perché c’è, certo, un’altra sconfitta casalinga che inchioda i rossoblù in fondo alla classifica, ma c’è il capitolo del rapporto tra alcuni tifosi e il presidente Mauro Profili, deteriorato da tempo, e che domenica ha segnato una pesante escalation. Uno scontro fisico, con il patron della società che ha affrontato un gruppetto di ultras entrato all’interno dello stadio, prima che le squadre si affacciassero in campo, per esporre uno striscione contro Profili. Che, siccome si trovava sul rettangolo di gioco, li ha affrontati in un corpo a corpo, stoppato da agenti della polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

