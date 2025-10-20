Lite furiosa tra Trump e Zelensky | Accetta Putin o l’Ucraina cadrà
Il faccia a faccia tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, tenutosi venerdì a Budapest, si sarebbe trasformato in un confronto incandescente, segnato da toni minacciosi e reciproche accuse. Secondo quanto riportato dal Financial Times, il presidente americano avrebbe intimato al leader ucraino di accettare le condizioni di pace imposte da Vladimir Putin, avvertendolo che in caso di rifiuto “la Russia avrebbe distrutto l’Ucraina”. Le fonti vicine ai negoziati parlano di un colloquio teso, con mappe del fronte lanciate via e imprecazioni a microfono spento. A rendere ancora più cupa la prospettiva, il Washington Post ha rivelato che lo stesso Putin avrebbe ribadito a Trump la richiesta di ottenere “il pieno controllo del Donbass”, prefigurando uno scenario di resa diplomatica per Kiev. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
