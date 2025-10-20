L' Italia liberale a cui guardare per il futuro

In merito al dibattito tra Giancristiano Desiderio e Luigi Marattin sul ruolo dei liberaldemocratici, c'è comunque una visione di fondo che li accomuna. Richiamando un'antica espressione spadoliniana mi verrebbe da dire che c'è una "certa idea d'Italia" liberale. Desiderio da anni ha scosso l'animo della "destra" professando contro la tracotanza del potere e dello Stato per una piena e compiuta libertà da declinare nelle sue molteplici sfaccettature: individuale, scolastica, d'impresa Marattin, dopo aver invece capito che la "sinistra" italiana è tutto fuorché liberale, dal momento che liberali si nasce o se ne condivide fin da ragazzi la sua dimensione spirituale, ne è uscito posizionandosi attualmente in una minuscola "terza forza" (in asse con il repubblicano-lamalfiano Carlo Calenda). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

