L’Italia è ormai un grande parco giochi del cibo La critica del New York Times alla foodification dei centri storici

Gamberorosso.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spritz e carbonare si mangiano l'identità locale italiana, facendo scomparire le botteghe e le attività storiche. Così il turismo di massa ha trasformato interi quartieri in scenografie per stranieri affamati di cliché. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

