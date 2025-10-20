L’Italia celebra i grandi maestri della fotografia e dell’arte contemporanea
L’autunno italiano si accende di cultura visiva, trasformando musei e palazzi storici in scenari dove la storia della fotografia e dell’arte contemporanea si intrecciano con il presente. Da Torino a Milano, da piccoli borghi emiliani alle città venete, le mostre di questa stagione offrono un viaggio attraverso le immagini che hanno definito il Novecento e quelle che continuano a interrogare il nostro tempo. Non si tratta semplicemente di esposizioni: sono narrazioni che attraversano decenni, conflitti, rivoluzioni estetiche e sociali. Sono storie di artisti che hanno sfidato i confini del proprio medium, trasformando la fotografia da semplice documento in linguaggio poetico, la scultura in specchio della società dei consumi, la street art in manifesto politico. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
News recenti che potrebbero piacerti
"Tra i giocatori in rosa, #Rugani è quello che ha vinto più partite con la maglia della #Juventus", così il club celebra il rinnovo del difensore italiano fino al 2028 - facebook.com Vai su Facebook
“La Voce d’Italia” celebra 75 anni di storia con un’edizione Anniversario speciale https://acortar.link/BI7JhN - X Vai su X
Tre grandi maestri al ‘Tuscany Tap Festival“ di Albiano Magra - Si è appena conclusa la prima edizione del ‘Tuscany Tap Festival’ alla Tap dancing school di Monia Piva, che ha sede ad Albiano Magra. Come scrive lanazione.it
«AnnIverSary60», l'Associazione Italiana Sommelier Lombardia celebra i 60 anni con una settimana di grandi vini e maestri del gusto - Riuniti in una sala, quattro uomini tracciano le basi di un progetto destinato a cambiare il modo di raccontare il vino in Italia. Riporta corriere.it