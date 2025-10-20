L’Italia arretra su sostenibilità Bergamo terza in controtendenza

Ecodibergamo.it | 20 ott 2025

LA CLASSIFICA. Risale di 13 posizioni nella classifica di Legambiente. Indice di performance dei capoluoghi arretra -3,8% in due anni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

