Liposuzione a Istanbul 56enne italiana muore dopo l’intervento

Ildifforme.it | 20 ott 2025

Un intervento di liposuzione fatale quello accaduto a Istanbul a Milena Mancini, originaria di Isola Liri, in provincia di Frosinone: è morta a 56 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

liposuzione istanbul 56enne italianaMilena Mancini morta dopo una liposuzione in Turchia: l'imprenditrice di Frosinone aveva 50 anni. Era madre di due figlie - È morta dopo venti giorni di terapia intensiva nell'ospedale universitario di Istanbul senza mai riprendersi: Milena Mancini, imprenditrice di 50 anni era stata ... Come scrive msn.com

Imprevisto durante liposuzione in Turchia: Milena Mancini muore in ospedale dopo 20 giorni di agonia - La 56enne Milena Mancini, imprenditrice di Isola del Liri , è deceduta nelle scorse ore in un ospedale di Istanbul dove era stata ricoverata a causa di una improvvisa complicanza durante un intervento ... Riporta fanpage.it

