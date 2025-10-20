Lions Club Agrigento Host aperto il nuovo anno sociale

Ieri, nella splendida cornice di Villa Mima, ad Agrigento, si è svolta la solenne cerimonia di apertura dell’anno sociale 20252026 del Lions Club Agrigento Host, guidato dalla Presidente Egla Tornambè Corallo. L’atmosfera elegante e suggestiva ha reso ancora più significativo l’inizio di un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it