Sono quattro le persone che hanno perso la vita nel violento incendio divampato in un edificio a Lione. Sono le prime luci dell’alba quando la palazzina di 10 piani situata in Rue André Philippe nel 3° arrondissement, nei pressi del centro commerciale La Part-Dieu della città francese, viene avvolta dalle fiamme. Un devastante incendio che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Lione, incendio divora palazzina: 4 morti e decine di sfollati