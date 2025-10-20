L’Inter Club Anzio e Nettuno protagonista alla riunione regionale del Lazio

Anzio, 20 ottobre 2025 – L’Inter Club Anzio e Nettuno ha preso parte con entusiasmo alla riunione regionale degli Inter Club del Lazio, svoltasi a Roma in occasione della trasferta della squadra nerazzurra per la settima giornata di campionato. L’incontro, promosso dal Centro Coordinamento Inter Club, ha visto la partecipazione di oltre 50 club provenienti da tutta la regione, che conta più di 10.000 soci iscritti, confermandosi tra le più attive d’Italia. Un’occasione preziosa di confronto e crescita, che ha rafforzato il senso di comunità e l’impegno condiviso nel sostenere i colori nerazzurri. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

