L' Intelligenza artificiale sta ' divorando' Wikipedia? Oltre il danno la beffa

Quotidiano.net | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 20 agosto 2025 – Il dato incontrovertibile è che Wikipedia ha registrato un calo significativo nelle visite da parte degli utenti (umani). Già, umani, una precisazione d’obbligo su cui torneremo più avanti. Il punto è che è a rivelare la situazione difficile è la stessa Wikimedia Foundation, che individua come principale responsabile l’avanzata dell’intelligenza artificiale nei motori di ricerca e nei chatbot. Oltre il danno la beffa: ecco perché. Wikimedia: calo legato alla diffusione dei sistemi di ricerca generativa. In un’analisi firmata da Marshall Miller, la fondazione precisa che i propri algoritmi distinguono da anni il traffico umano da quello automatizzato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

l intelligenza artificiale sta divorando wikipedia oltre il danno la beffa

© Quotidiano.net - L'Intelligenza artificiale sta 'divorando' Wikipedia? Oltre il danno la beffa

Altri contenuti sullo stesso argomento

intelligenza artificiale sta divorandoL'Intelligenza artificiale sta 'divorando' Wikipedia? Oltre il danno la beffa - L’enciclopedia online della Wikimedia Foundation è una delle principali fonti di addestramento per i grandi modelli linguistici ma calano le visite ... msn.com scrive

intelligenza artificiale sta divorandoL'intelligenza artificiale sta cambiando anche il modo di fare agricoltura. Ma guai a scambiarla per un oracolo - Ecco quale ruolo può giocare l’AI nel settore agricolo, secondo il responsabile tecnologico di Sy ... Scrive wired.it

Intelligenza artificiale sempre più vicina agli studenti: solo il 4% si sente competente - La rivoluzione digitale sta trasformando radicalmente il rapporto tra giovani e tecnologia, con conseguenze che sollevano interrogativi profondi sul ruolo educativo di scuola e famiglia. Riporta orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Intelligenza Artificiale Sta Divorando