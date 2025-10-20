L' Intelligenza artificiale sta ' divorando' Wikipedia? Oltre il danno la beffa
Roma, 20 agosto 2025 – Il dato incontrovertibile è che Wikipedia ha registrato un calo significativo nelle visite da parte degli utenti (umani). Già, umani, una precisazione d’obbligo su cui torneremo più avanti. Il punto è che è a rivelare la situazione difficile è la stessa Wikimedia Foundation, che individua come principale responsabile l’avanzata dell’intelligenza artificiale nei motori di ricerca e nei chatbot. Oltre il danno la beffa: ecco perché. Wikimedia: calo legato alla diffusione dei sistemi di ricerca generativa. In un’analisi firmata da Marshall Miller, la fondazione precisa che i propri algoritmi distinguono da anni il traffico umano da quello automatizzato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Minecraft e intelligenza Artificiale per la didattica STEM: quando il gioco diventa apprendimento. Corso gratuito in collaborazione con Microsoft - X Vai su X
Ha chiesto all'intelligenza artificiale di suggerirle i numeri per il Powerball e ha vinto una fortuna: "Eravamo increduli" - facebook.com Vai su Facebook
L'Intelligenza artificiale sta 'divorando' Wikipedia? Oltre il danno la beffa - L’enciclopedia online della Wikimedia Foundation è una delle principali fonti di addestramento per i grandi modelli linguistici ma calano le visite ... msn.com scrive
L'intelligenza artificiale sta cambiando anche il modo di fare agricoltura. Ma guai a scambiarla per un oracolo - Ecco quale ruolo può giocare l’AI nel settore agricolo, secondo il responsabile tecnologico di Sy ... Scrive wired.it
Intelligenza artificiale sempre più vicina agli studenti: solo il 4% si sente competente - La rivoluzione digitale sta trasformando radicalmente il rapporto tra giovani e tecnologia, con conseguenze che sollevano interrogativi profondi sul ruolo educativo di scuola e famiglia. Riporta orizzontescuola.it