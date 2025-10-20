L' Intelligenza artificiale sta ' divorando' Wikipedia? Oltre il danno la beffa

Roma, 20 agosto 2025 – Il dato incontrovertibile è che Wikipedia ha registrato un calo significativo nelle visite da parte degli utenti (umani). Già, umani, una precisazione d’obbligo su cui torneremo più avanti. Il punto è che è a rivelare la situazione difficile è la stessa Wikimedia Foundation, che individua come principale responsabile l’avanzata dell’intelligenza artificiale nei motori di ricerca e nei chatbot. Oltre il danno la beffa: ecco perché. Wikimedia: calo legato alla diffusione dei sistemi di ricerca generativa. In un’analisi firmata da Marshall Miller, la fondazione precisa che i propri algoritmi distinguono da anni il traffico umano da quello automatizzato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

