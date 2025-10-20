L’intelligenza artificiale di Whatsapp ora può creare i tuoi stati | ecco come funziona

WhatsApp sta ridefinendo i confini della creatività digitale con una novità che trasforma radicalmente il modo in cui condividiamo momenti ed emozioni. La piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo ha iniziato a distribuire una funzione che permette di generare immagini personalizzate per gli stati attraverso l'intelligenza artificiale di Meta. Non più solo foto scattate o video registrati: ora basta una descrizione testuale per dare vita a visual unici, creati su misura dall'AI e pronti da condividere con i propri contatti. Questa innovazione rappresenta l'evoluzione naturale di un percorso iniziato con l'integrazione di Meta AI all'interno dell'app.

