L’insulto di Mieli a Fatayer candidata di Avs | Una palestinese in leggerissimo sovrappeso che esalta Hamas

Una sventolata ironia che, in realtà, si trasforma in scherno: è quanto emerso dalle dichiarazioni di Paolo Mieli, pronunciate stamattina durante la trasmissione 24 Mattino, su Radio24. Le sue parole, che hanno toccato la crisi a Gaza, le proteste in Spagna e la figura di Souzan Fatayer, candidata di Alleanza Verdi e Sinistra in Campania, hanno suscitato contrarietà e indignazione tra gli ascoltatori e gli utenti di X. Mieli ha aperto il suo intervento minimizzando le recenti violenze a Gaza, definite inizialmente come semplici “disordini”, per poi insinuare che i media italiani esprimano una sorta di “nostalgia” per la catastrofe umanitaria precedente al cessate il fuoco del 10 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

