L’innovazione è una tradizione | Palermo torna capitale mondiale del gelato artigianale con lo Sherbeth
Sherbeth Festival, il più importante appuntamento internazionale dedicato al gelato artigianale, si prepara alla sua 17ª edizione. Dal 7 al 10 novembre 2025 il capoluogo siciliano sarà ancora una volta il cuore pulsante di questa eccellenza gastronomica.Nato nel 2007, ed oggi riconosciuto come. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
