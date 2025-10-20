L’innovazione è una tradizione | Palermo torna capitale mondiale del gelato artigianale con lo Sherbeth

Palermotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sherbeth Festival, il più importante appuntamento internazionale dedicato al gelato artigianale, si prepara alla sua 17ª edizione. Dal 7 al 10 novembre 2025 il capoluogo siciliano sarà ancora una volta il cuore pulsante di questa eccellenza gastronomica.Nato nel 2007, ed oggi riconosciuto come. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

