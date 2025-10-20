SCENDERE IN PISTA con un bolide da corsa e intraprendere una discesa mozzafiato su una pista da sci hanno qualcosa in comune: l’adrenalina, la passione, il desiderio di spingersi oltre i propri limiti. Tutte caratteristiche che si ritrovano nel Dna di Hrx, azienda italiana – ha sede a Trofarello (To) – specializzata nell’abbigliamento tecnico sportivo ad alte prestazioni, in particolare per i settori del motorsport e degli sport invernali. Nelle scorse settimane, l’azienda ha annunciato di aver sviluppato e brevettato un innovativo tessuto antitaglio omologato dalla Fis-Federazione internazionale sci e snowboard e certificato con ‘5 stelle su 5’, ovvero il massimo livello di protezione riconosciuto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’innovativo tessuto antitaglio per gli sport estremi