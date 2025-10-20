L’inedita mostra Oceani David Doubilet a Villa Bardini
La sconfinata bellezza della vita nelle profondità oceaniche e al tempo stesso la fragilità degli ecosistemi sottomarini nella mostra “Oceani”, che porta per la prima volta National Geographic a Firenze. Dal 21 ottobre 2025 al 12 aprile 2026, a Villa Bardini, la prima esposizione personale che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Altre letture consigliate
Dal 18 al 26 ottobre la Fortezza da Basso di Firenze ospita "Tim Burton: Light and Darkness", mostra inedita che racconta le abilità figurative, la creatività onirica e i mondi surreali del celebre regista e artista statunitense. Il 21 ottobre, all'interno della kermesse - facebook.com Vai su Facebook
National Geographic sbarca a Firenze con la mostra 'Oceani' di David Doubilet - La sconfinata bellezza della vita nelle profondità oceaniche e al tempo stesso la fragilità degli ecosistemi sottomarini nella mostra “Oceani”, che porta ... Da gonews.it
Oceani a Firenze: David Doubilet porta il National Geographic a Villa Bardini - Oltre 80 scatti subacquei raccontano bellezza e fragilità dei mari del mondo. Come scrive quotidiano.net