L’inedita mostra Oceani David Doubilet a Villa Bardini

Firenzetoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sconfinata bellezza della vita nelle profondità oceaniche e al tempo stesso la fragilità degli ecosistemi sottomarini nella mostraOceani”, che porta per la prima volta National Geographic a Firenze. Dal 21 ottobre 2025 al 12 aprile 2026, a Villa Bardini, la prima esposizione personale che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

