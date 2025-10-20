L’Indonesia vieta i Mondiali di ginnastica a Israele | Non portano alcun beneficio solo rabbia El Paìs

Sono iniziati ieri a Jakarta, in Indonesia, i Mondiali di ginnastica, segnati dalle assenze eccellenti di Simone Biles e della nazionale di Israele. La Biles, in questo anno post-olimpico, conserva il dubbio sul suo ritorno alle gare di alto livello. Agli atleti israeliani è stato invece negato il visto d’ingresso. Ne scrive El Paìs La rabbia del Cio per l’assenza di Israele. L’assenza forzata di Israele preoccupa il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) che in un comunicato ricorda l’accordo di pace promosso da Donald Trump. Inoltre mette in guardia sul rischio di minare l’ideale olimpico secondo cui lo sport va oltre confini e conflitti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’Indonesia vieta i Mondiali di ginnastica a Israele: «Non portano alcun beneficio, solo rabbia» (El Paìs)

