L’indiscrezione del Financial Times Trump avverte Zelensky | Cedi il Donbass alla Russia o Putin vi distruggerà

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto pressioni su Volodymyr Zelensky affinché l’Ucraina ceda alla Russia gli ultimi territori delle regioni orientali del Donbas non ancora occupate da Mosca. L’indiscrezione del quotidiano finanziario britannico The Financial Times racconta l’incontro a porte chiuse avvenuto venerdì 17 ottobre alla Casa bianca, quando il presidente statunitense ha ricevuto il suo omologo ucraino. Un colloquio che, secondo le fonti citate dal quotidiano finanziario britannico, sarebbe addirittura degenerato in urla e parolacce tra i due leader, non nuovi a scontri avvenuti negli scorsi mesi anche a favor di telecamere. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - L’indiscrezione del Financial Times, Trump avverte Zelensky: “Cedi il Donbass alla Russia o Putin vi distruggerà”

