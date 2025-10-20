L' imprenditrice Milena Mancini muore dopo un intervento estetico a Istanbul | choc a Frosinone

Un viaggio di pochi giorni sul Bosforo per riprendersi dalla fatiche per l’ultima agenzia immobiliare aperta da un paio di settimane. Nessuno o quasi sapeva che durante quel tour si sarebbe anche sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica. Una liposuzione che è stata fatale per Milena Mancini, 56 anni di Isola del Liri (Frosinone): è morta questa mattina nell’ospedale Medical Park nel. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'imprenditrice Milena Mancini muore dopo un intervento estetico a Istanbul: choc a Frosinone

