L’imprenditrice Milena Mancini muore dopo essersi sottoposta ad un intervento chirurgico a Istanbul | lutto a Isola del Liri

Sconcerto e dolore a Isola del Liri per la scomparsa di Milena Mancini, 56 anni, imprenditrice nel settore immobiliare. La donna è deceduta questa mattina a Istanbul, lasciando attonita la comunità che la conosceva come persona solare ed energica. Il ricovero e il trasferimento. Mancini era stata sottoposta a un intervento in una clinica privata più di 20 giorni fa. Successivamente è stata trasferita in un prestigioso ospedale universitario di Istanbul, dove oggi è sopraggiunta la morte. L'attesa e l'epilogo. I suoi contatti più vicini, in apprensione per la salute della donna, speravano di poterla riabbracciare al termine di un periodo difficile trascorso lontano da casa.

