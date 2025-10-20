L' imprenditrice Milena Mancini morta a 50 anni dopo un' intervento di liposuzione a Istanbul

È morta dopo venti giorni di terapia intensiva nell’ospedale universitario di Istanbul senza mai riprendersi: Milena Mancini, imprenditrice di 50 anni era stata ricoverata dopo un imprevisto avvenuto mentre si sottoponeva ad un intervento di liposuzione nella capitale turca. Secondo alcune informazioni che al momento non hanno una conferma diretta dalle fonti sanitarie, la donna avrebbe subito. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'imprenditrice Milena Mancini morta a 50 anni dopo un'intervento di liposuzione a Istanbul

