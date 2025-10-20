L' importanza di chiamarsi Ernesto al Teatro Sala Umberto

Romatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Geppy Gleijeses riporta in scena il capolavoro più celebre e rappresentato di Oscar Wilde, definita da molti “la commedia perfetta”; costruita su un perfetto meccanismo di equivoci, identità fittizie e satira sociale, L’importanza di chiamarsi Ernesto conserva intatta la sua vivacità e la sua. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

L'importanza di chiamarsi Ernesto - L'Associazione Teatrale Comici&Cosmetici presenta lo spettacolo "L'importanza di chiamarsi Ernesto", commedia in tre atti di Oscar Wilde. Segnala ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Importanza Chiamarsi Ernesto Teatro