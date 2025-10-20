OpenAI è finita al centro delle critiche dopo aver annunciato che Gpt-5 ha risolto dieci problemi di Erd?s. In realtà il modello aveva solo recuperato soluzioni già note. Così il presunto trionfo si è trasformato in una figuraccia epica. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - L’imbarazzo di OpenAI per i problemi matematici che Gpt-5 non ha davvero risolto