L’imbarazzo di OpenAI per i problemi matematici che Gpt-5 non ha davvero risolto

Repubblica.it | 20 ott 2025

OpenAI è finita al centro delle critiche dopo aver annunciato che Gpt-5 ha risolto dieci problemi di Erd?s. In realtà il modello aveva solo recuperato soluzioni già note. Così il presunto trionfo si è trasformato in una figuraccia epica. 🔗 Leggi su Repubblica.it

