Ligue 1 | il Marsiglia vince ed è la nuova capolista pari spettacolo a Parigi

Parigi (Francia) 20 ottobre 2025 - Variano le gerarchie e per la prima volta da inizio campionato anche la capolista. Il Psg viene fermato da un super Strasburgo in un pareggio pirotecnico al Parco dei Prinicipi, ne approfitta il Marsiglia, che grazie al successo sul Le Havre vola in testa alla classifica di Ligue 1. Vittoire anche per Lens, Lillle e Nizza. Sette squadre in quattro punti in vetta al campionato francese. Ancora ko il Metz: senza vittorie dopo 8 giornate. L'esito delle partite del weekend. Il weekend di Ligue 1 si apre con il botto e a portare i fuochi d'artificio sono Paris Saint-Germain e Strasburgo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

