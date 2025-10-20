Liceo Mancini tra il degrado e la protesta | gli studenti scioperano per una scuola sicura
Avellino - Alcune classi del Liceo Mancini, nella succursale di via Ferrante, questa mattina hanno deciso di non entrare. Sono rimaste fuori, ferme davanti ai cancelli, con i quaderni chiusi e la rabbia silenziosa di chi non ne può più di fare lezione tra muri marci e soffitti che cadono a pezzi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
