Liceo Mancini torna la protesta degli studenti della succursale
Tempo di lettura: 2 minuti Da questa mattina gli studenti del Liceo “P.S. Mancini” di via Lorenzo Ferrante hanno proclamato uno sciopero per denunciare le gravi condizioni strutturali in cui versa l’istituto. I ragazzi segnalano una situazione ormai diventata insostenibile: muffa lungo le pareti, infiltrazioni d’acqua dovute alle ultime piogge, pannelli in palestra che cadono periodicamente e vengono sistemati alla meglio, porte divelte mai riparate e aree esterne invase dalle erbacce. Secondo gli studenti, il degrado dell’edificio scolastico non è più compatibile con un ambiente sicuro e salubre per la didattica quotidiana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
