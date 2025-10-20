Liceo Fermi al via il confronto con Unicef su infanzia e conflitti

Un appuntamento di ascolto e responsabilità attraverserà il Liceo "Enrico Fermi" di Aversa: studenti e docenti dialogheranno con UNICEF e con Andrea Iacomini su infanzia e conflitti, per riflettere su diritti, pace e impegno condiviso. Il cuore dell'incontro Il 22 ottobre, il Liceo Scientifico Statale "Enrico Fermi" di Aversa ospiterà un confronto costruito insieme a .

