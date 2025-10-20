Librino | nuova palestra per la scuola Brancati e un parco urbano di tre ettari

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un progetto di rigenerazione per il cuore del quartiere. La Giunta comunale di Catania, guidata dal sindaco Enrico Trantino, ha dato il via libera al progetto esecutivo per la ristrutturazione della scuola “Vitaliano Brancati” e alla costruzione di una nuova palestra di quartiere lungo viale San Teodoro, nel cuore di Librino. L’intervento, proposto dall’assessore ai Lavori Pubblici Sergio Parisi, è parte del Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Catania e sarà finanziato con le risorse del Pnrr. Si tratta di una delle iniziative più significative del programma di rigenerazione urbana che mira a restituire al quartiere nuovi spazi pubblici moderni, sostenibili e inclusivi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

