Librino | nuova palestra per la scuola Brancati e un parco urbano di tre ettari
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un progetto di rigenerazione per il cuore del quartiere. La Giunta comunale di Catania, guidata dal sindaco Enrico Trantino, ha dato il via libera al progetto esecutivo per la ristrutturazione della scuola “Vitaliano Brancati” e alla costruzione di una nuova palestra di quartiere lungo viale San Teodoro, nel cuore di Librino. L’intervento, proposto dall’assessore ai Lavori Pubblici Sergio Parisi, è parte del Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Catania e sarà finanziato con le risorse del Pnrr. Si tratta di una delle iniziative più significative del programma di rigenerazione urbana che mira a restituire al quartiere nuovi spazi pubblici moderni, sostenibili e inclusivi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La nuova opera la Magma di Librino, il museo a cielo aperto del mecenate messinese... - facebook.com Vai su Facebook
La nuova palestra vicino alle scuole pronta entro l’anno - Trivolzio, i lavori per la nuova palestra comunale termineranno entro l'anno: un progetto che dunque vedrà la luce a breve e che era fortemente voluto dal Comune. Secondo laprovinciapavese.gelocal.it
Nuova palestra per due scuole. I ragazzi delle Fermi e Hack potranno allenarsi a Masotti - Una nuova palestra a servizio del plesso scolastico di Masotti, sulla base di quella inaugurata circa un anno fa a Casalguidi. Da lanazione.it
Dalla scuola alla palestra: "Un polo dell’educazione" - A Sforzacosta è stato inaugurato anche lo spazio della primaria Natali destinato alle attività motorie degli studenti. Scrive msn.com