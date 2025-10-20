Libri assegnato a Padova il Premio Il Libro della Vita 2025

Roma, 20 ott. (askanews) – Nella splendida cornice del Palazzo della Provincia, a Padova, e alla presenza di un folto pubblico, si è svolta la cerimonia di consegna del Premio “Il Libro della Vita”, giunto alla sua terza edizione. Un riconoscimento che celebra la letteratura come strumento di resilienza, capace di dare voce a chi affronta la vita con coraggio, anche quando il dolore e la perdita sembrano prevalere. Il Premio – si legge in un comunicato – nasce da un’idea della dottoressa Vera Slepoj e del professor Diego De Leo, presidente dell’Associazione De Leo Fund, promotrice del progetto insieme all’Accademia Pontificia per la Vita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

