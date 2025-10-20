Libraccio apre un nuovo negozio a Milano | l' inaugurazione
Libraccio apre una nuova libreria a Milano, nel quartiere Solari. Lo store si trova in Bernardino Lanino 8, a due passi dalla fermata California della M4. Si tratta del 68esimo punto di vendita del brand che vende libri nuovi e second hand, che verrà inaugurato ufficialmente il 30 ottobre dalle. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
