Liberazione il sindaco | Frequenti aggressioni con venature politiche non le accettiamo neanche in rievocazioni farsesche
Oggi, 20 ottobre, si celebra l’ottantunesimo anniversario della Liberazione della città di Cesena dall’oppressione nazifascista. Per l’occasione la cerimonia istituzionale tenuta sotto al porticato del Comune è stata partecipata da cittadini, amministratori comunali, associazioni d’arma e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il sindaco Falcomatà: «Ricorda il tributo di sangue versato dai calabresi nella lotta di Liberazione. La libertà e la democrazia conquistate con la Resistenza vanno costantemente difese. Una via porterà il suo nome» - facebook.com Vai su Facebook
Il Sindaco di Reggio Emilia Marco Massari chiede la liberazione degli ostaggi ancora a Gaza. Il pubblico lo fischia e @FranceskAlbs lo umilia, sbeffeggiandolo. Quando le nostre istituzioni la smetteranno di dare onorificenze ad una fiancheggiatrice dei terroris - X Vai su X
‘Festa della Liberazione senza sindaco’ - Per due anni consecutivi il sindaco di Scarlino diserta le cerimonie del 25 aprile. Secondo lanazione.it
"Un comitato tecnico scientifico contro le aggressioni ai sanitari" - Per difendere gli operatori sanitari dalle frequenti aggressioni che si registrano in tutta Italia, la Lega, tramite il responsabile nazionale del ‘Progetto sicurezza operatori sanitari’ Pasqualino ... Come scrive ilrestodelcarlino.it